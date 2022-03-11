Konveyör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Konveyör Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Konveyör Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Konveyör Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Konveyör Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Konveyör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Konveyör Operatörü Maaşları

Konveyör Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6226,5_TL'dir. En düşük Konveyör Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konveyör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.27

Meslek Adı :

Konveyör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tip malzemeyi depoda veya yeraltından işleneceği yere gönderen veya yüklenecek malzemeyi gemilere sevkeden, malzeme veya mamullerin kısımlar arasında naklini sağlayan veya taşıma araçlarını yükleyip boşaltmada kullanılan bant konveyör, zincirli konveyör vb. gibi çeşitli taşıyıcı bir konveyörü çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konveyör Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzeme ya da mamulleri konveyöre yüklemek veya yüklenmesine nezaret etmek,

b) Konveyör girişini düzenlemek,

c) Malzemenin depo veya silolardan akışını sağlamak üzere konveyör oluğunu veya borusunu ayarlamak,

d) Konveyörü çalıştırmak ve malzemenin bant üzerindeki hareket süratini ayarlamak,

e) Konveyörün otomatik tartısını ayarlamak veya belirli zamanlarda belirli miktarlardaki malzemeyi bantlardan almak için bandı durdurmak,

f) Konveyörün normal çalışmasını sağlamak üzere malzeme akışına nezaret etmek,

g) Konveyörde arıza olup olmadığını kontrol etmek ve hareketli kısımlarını yağlamak,

h) Nakledilen malzemenin tipini ve özelliklerini, işlem süresini ve teçhizatın durumunu belirleyen kayıtlar tutmak,

i) Laboratuar analizleri için konveyörle nakledilen malzemelerden örnekler almak,

j) Konveyörün ufak arızalarını el aletleri kullanarak tamir etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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