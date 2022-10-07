Koparmacı (iplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Koparmacı (iplik) görev tanımı nedir, Koparmacı (iplik) ne iş yapar, Koparmacı (iplik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Koparmacı (iplik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Koparmacı (iplik) Tanımı;

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Koparmacı (iplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Koparmacı (iplik) Maaşları

Koparmacı (iplik) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Koparmacı (iplik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koparmacı (iplik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.36

Meslek Adı :

Koparmacı (iplik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim safhasında elyafın istenilen uzunlukta koparılmasını sağlayan makinenin sorunsuz çalışması için gerekli işlemleri yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Koparmacı (İplik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen hammaddeyi makineye bağlamak,

b) Balyaları makinenin arkasına dizmek,

c) Balyadan alınan hammaddenin temizliğine dikkat etmek, ucunu makineye bağlamak,

d) Makineyi çalıştırmak,

e) Çıkan şeridi bir sonraki makineye aktarmak,

f) Kullandığı makinelerin temizliğini yapmak,

g) Ütü ısısını ve çıkan mamulün kalitesini kontrol etmek,

h) Parti değişiminde dişli değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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