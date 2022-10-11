Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) görev tanımı nedir, Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) ne iş yapar, Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) Tanımı;

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Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) Maaşları

Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.09

Meslek Adı :

Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kara veya su trafiğine geçit veren köprülerin köprülerin açılıp kapanmasını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Köprü Operatörü(Açılır Kapanır Köprüler) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Köprüyü açıp kapatmak için buharlı, elektrikli veya daha başka makineleri çalıştırmak,

b) Köprünün kapalı veya açık olduğunu belirtmek üzere ışıklı sinyaller veya semaforlar kullanmak,

c) Köprü teçhizatını iyi ve işler bir halde bulundurmak,

d) Ufak tamirler yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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