Kopyacı-Fotomekanik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kopyacı-Fotomekanik görev tanımı nedir, Kopyacı-Fotomekanik ne iş yapar, Kopyacı-Fotomekanik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kopyacı-Fotomekanik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kopyacı-Fotomekanik Tanımı;

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Kopyacı-Fotomekanik Maaşı Ne Kadar? 2022 Kopyacı-Fotomekanik Maaşları

Kopyacı-Fotomekanik maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kopyacı-Fotomekanik maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kopyacı-Fotomekanik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.25

Meslek Adı :

Kopyacı-Fotomekanik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Baskı işinde kullanılacak metal plakalar veya silindirler üzerine fotoğraf negatiflerinden kopyalar basan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kopyacı (Fotomekanik) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal plaka veya silindirler üzerine makineyle veya elle ışığa karşı hassas bazı maddeleri düzgün olarak yaymak,

b) Bu hassas metal plaka veya silindiri kopya makinesindeki yerine yüzü yukarı gelecek tarzda koymak,

c) Negatif filmi plakanın veya silindirin tam üzerine gelecek veya yüzüne yapışacak şekilde yatağına yerleştirmek,

d) Ark lambasını belirli bir süre açık tutarak negatiften plakaya veya silindire poz vermek,

e) Plakayı veya silindiri çıkarıp üzerindeki şekiller meydana çıkıncaya kadar bir eriyik banyosunda tutmak,

f) Plakayı veya silindiri suyla yıkayıp üzerine yayılıp da ekspoze (net) olmayan kısımları çıkarmak için bir eriyikle işleme tabi tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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