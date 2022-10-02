Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) ne iş yapar, Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) Tanımı;

__

Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) Maaşları

Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.26

Meslek Adı :

Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elle kordon ve şerit yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kordon ve Şerit İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokunacak kordon ve şeritlerin cinsine göre kullanacağı iğnelere iplik takmak,

b) Sıkıştırma tarağını iplik bobinlerini tezgahın yanına hazırlar ve iğne iplik kullanarak tezgahta istenilen ölçülerde kordon şerit örmek,

c) Örülen kordon ve şeritteki iplik fazlalıklarını keserek temizlemek, d) Önceden örülmüş kordon ve şeritleri birbirlerine eklemek,

e) Kordon şeritler üzerindeki dokuma kusurlarını onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?