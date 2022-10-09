Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) görev tanımı nedir, Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) ne iş yapar, Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) Tanımı;

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Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) Maaşları

Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.08

Meslek Adı :

Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplikleri kordon ve şerit halinde ören ve makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kordon ve Şerit İşçisi (Makine İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İpliği makinenin kılavuzlarından geçirerek, makineyi çalıştırmak,

b) Kordon veya şeridin doğru olarak ve istenilen ölçülerde örülmesini sağlamak,

c) Makinede biten iplik bobinlerinin yerine dolularını takarak, kopan iplik uçlarını birbirine düğümlemek,

d) Dokunan kordon veya şeridi makineden çıkartarak, makineyi temizlemek,

e) Makinenin bakım ve onarımını yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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