Korkuluk İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Korkuluk İmal İşçisi görev tanımı nedir, Korkuluk İmal İşçisi ne iş yapar, Korkuluk İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Korkuluk İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Korkuluk İmal İşçisi Tanımı;

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Korkuluk İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Korkuluk İmal İşçisi Maaşları

Korkuluk İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Korkuluk İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Korkuluk İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.27

Meslek Adı :

Korkuluk İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli metal yapı elemanları ile, kapı, pencere, parmaklık, korkuluk gibi çeşitli doğramaların imalatını yapmak amacıyla, çeşitli şekil ve özellikteki alüminyum, demir, çelik, bakır ve diğer metal parçaları el aletleri, makineler ve bilgisayar kontrollü tezgâhlar yardımıyla kesme, soğuk olarak şekillendirme, doğrultma, birleştirme ve yerine montaj işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Korkuluk İmal İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak

f) İş organizasyonunu gerçekleştirmek

g) Doğrama imalatı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

h) Ölçme işlemlerini yapmak

i) Teknik çizimleri okumak ve gerçekleştirmek

j) Doğrama imalatı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

k) Kesme, bükme ve delme işlemlerini gerçekleştirmek

l) Doğrama imalatı yapmak

m) Birleştirme işlemlerini yapmak

n) Düzeltme işlemlerini yapmak

o) Doğrama montajı yapmak

p) Doğramayı yerine sabitlemek

q) Son kontrol ve raporlama işlemlerini yapmak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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