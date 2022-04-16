Koruyucu Güvenlik Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Koruyucu Güvenlik Memuru görev tanımı nedir, Koruyucu Güvenlik Memuru ne iş yapar, Koruyucu Güvenlik Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Koruyucu Güvenlik Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Koruyucu Güvenlik Memuru Tanımı;

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Koruyucu Güvenlik Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Koruyucu Güvenlik Memuru Maaşları

Koruyucu Güvenlik Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Koruyucu Güvenlik Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koruyucu Güvenlik Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.02

Meslek Adı :

Koruyucu Güvenlik Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir bankanın müşterilerine tahsis ettiği kat, at koşuları pisti etrafındaki müşterek bahis mıntıkaları veya bir müzenin odaları ve koridorları gibi mahallerde veya müesseselere ait kısımlarda tecavüz, hırsızlık yahut diğer yolsuzluklara karşı polis olarak hizmet gören kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Koruyucu Güvenlik Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yetkili ise sanıkları nezarete almak,

b) Bir bankadan bir bankaya veya bir müesseseden bir müesseseye değerli eşya veya nakit götüren kimselere muhafızlık edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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