Kösele Çanta İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kösele Çanta İmalatçısı görev tanımı nedir, Kösele Çanta İmalatçısı ne iş yapar, Kösele Çanta İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kösele Çanta İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kösele Çanta İmalatçısı Tanımı;

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Kösele Çanta İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kösele Çanta İmalatçısı Maaşları

Kösele Çanta İmalatçısı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kösele Çanta İmalatçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kösele Çanta İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.05

Meslek Adı :

Kösele Çanta İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kösele çantanın modelini belirleyerek kalıbını hazırlama, kösele deriyi tıraşlama, kalıp çizme, kesme, kösele çanta yapımında kullanılan süsleme ve birleştirme tekniklerinin yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kösele Çanta İmalatçısı; işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma ortamını ve kullanılacak araç gereçleri hazırlamak,

b) Çanta modelinizi belirlemek,

c) Çanta kalıbı hazırlamak,

d) Modele uygun köseleyi seçmek

e) Kalıbı köseleye en uygun şekilde yerleştirerek kesmek

f) Uygulanacak süsleme tekniğini ve deseni belirlemek,

g) Süslemede kullanılacak araç ve gereçleri hazırlamak,

h) Çanta süslemesi yapmak,

i) Çantaya uygun teknikle boya ve cila uygulamak,

j) körük kısmını incelterek çantayı birleştirmek,

k) Çantanın kenarlarını sicim veya farklı iplikler kullanarak sarmak,

l) Çantanın kapak kısmını toka ile kapatmak,

m) Çanta sapı takmak,

n) Kalite kontrol yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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