Kösele Kemer İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kösele Kemer İmalatçısı görev tanımı nedir, Kösele Kemer İmalatçısı ne iş yapar, Kösele Kemer İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kösele Kemer İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kösele Kemer İmalatçısı Tanımı;

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Kösele Kemer İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kösele Kemer İmalatçısı Maaşları

Kösele Kemer İmalatçısı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kösele Kemer İmalatçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kösele Kemer İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.13

Meslek Adı :

Kösele Kemer İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kösele Kemer İmalatçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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