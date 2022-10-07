Köşker (Yemeni Ustası) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Köşker (Yemeni Ustası) görev tanımı nedir, Köşker (Yemeni Ustası) ne iş yapar, Köşker (Yemeni Ustası) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Köşker (Yemeni Ustası) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Köşker (Yemeni Ustası) Tanımı;

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Köşker (Yemeni Ustası) Maaşı Ne Kadar? 2022 Köşker (Yemeni Ustası) Maaşları

Köşker (Yemeni Ustası) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Köşker (Yemeni Ustası) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Köşker (Yemeni Ustası) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.23

Meslek Adı :

Köşker (Yemeni Ustası)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

KENDİ BAŞINA VE BELİRLİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ RENK, ŞEKİL VE BÜYÜKLÜKLERDE YEMENİLER YAPAN, HER TÜRLÜ YEMENİNİN TAMİR VE BAKIMINI YAPABİLEN KİŞİDİR.

Görev ve İşlem Basamakları :

KÖŞKER (YEMENİ USTASI), İŞLETMENİN GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DÜZENLEMELERİNE VE MESLEĞİN VERİMLİLİK VE KALİTE GEREKLERİNE UYGUN OLARAK:

A) YEMENİ YAPIMINDA KULLANILAN DERİ ÇEŞİTLERİ, ÇİRİŞ VE BALMUMLU İPLİĞİ HAZIRLAMAK,

B) SİPARİŞ EDİLEN YEMENİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ENDAZESİNİ ÇEKMEK (KALIP ÖLÇÜSÜNÜ ALMAK),

C) YEMENİ YAPIMINDA KULLANILACAK DERİLERİN KESİMİNİ YAPMAK,

D) KESİMİ YAPILAN DERİNİN TABANI İLE YÜZÜNÜN ELLE TERSTEN DİKİŞLERİNİ YAPMAK,

E) DİKİŞİ YAPILAN YEMENİYİ DÜZ ÇEVİRİP KALIBA ALMAK,

F) TABAN KENARINI ELDE TIRAŞLAMAK, ŞEKİL VERMEK,

G) YEMENİYİ KALIPTAN ÇIKARIP KENAR DİKİŞİNİ YAPMAK,

H) İSTEĞE GÖRE KÖK BOYA İLE KALIBIN ÜZERİNDE BOYA YAPMAK,

İ) HER TÜRLÜ YEMENİNİN TAMİR VE BAKIMINI YAPMAK, VB. GÖREV VE İŞLEMLERİ YERİNE GETİRİR.

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