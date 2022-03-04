Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi Maaşları

Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.37

Meslek Adı :

Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Günlük üretimi gerçekleştirilecek kozmetik sıvı ürünleri tanımlı tanklarda ürün reçetesine uygun olarak hazırlama, kalite kontrollerini yapma ve doluma hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Labaratuvar odasını kullanıma hazırlamak,

b) Ürün ile ilgili kimyasalları ve diğer malzemeleri belirlemek,temin edilmesini sağlamak,

c) Ürün hazırlama karışım ve dinlendirme tanklarını kullanıma hazırlamak,

d) Tanklar içine ürün reçetesine uygun olarak kaimyasalları ilave etmek, e) Ürün karışımının tank içinde homojenizasyonunu sağlamak,

f) Çökmesi gereken ürün karışımlarını dinlendirme tanklarına almak,

g) Ürün karışımından belirli aralıklarda numuneler alarak labaratuvarda incelemek,

h) İnceleme test sonuçlarını ürün standart verileriyle karşılaştırarak yorumlamak,

i) Tolerans sınırlarını da dikkate alarak optimal ürün özelliklerine ulaşmak,

j) Labaratuvar verileri doğrultusunda tanktaki karışıma müdahale etmek,

k) Reçetesine uygun hale getirilen ürün tankı için dolum onayı vermek,

l) Gerektiğinde yeni ürün denemeleri yapmak,

m) Müşteri ve tedarikçi isteklerini değerlendirerek ürüne dönüştürmek,

n) Rakip firma ürünlerini takip ederek ürün yelpazesini genişletmek, o) Ürün maliyet analizleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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