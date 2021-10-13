Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

Kozmetik ürünlerinin müşterilere tanıtımını ve satışını yapan kişidir.

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 3.250- TL’dir. En düşük Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kozmetik ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol etmek,

b) Kullanma süresi geçen ürünleri yöneticiye bildirmek,

c) Müşterilerin isteği doğrultusunda cilt bakım analizi yapmak,

d) Müşterilere kozmetik ürünler hakkında bilgi vermek,

e) Müşterilerin siparişlerini almak, hazırlamak ve müşteriye teslim etmek,

f) Müşterinin cildine zarar veren ürünlerin iadesini almak,

g) İadesi yapılan ürünleri sipariş listesinden çıkarmak,

h) Müşteri talepleri, şikayetleri, soru ve önerilerini çözümlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.37 olarak belirlenmiştir



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