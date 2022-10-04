Krem Peynir İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Krem Peynir İmalat Ustası görev tanımı nedir, Krem Peynir İmalat Ustası ne iş yapar, Krem Peynir İmalat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Krem Peynir İmalat Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Krem Peynir İmalat Ustası Tanımı;

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Krem Peynir İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Krem Peynir İmalat Ustası Maaşları

Krem Peynir İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Krem Peynir İmalat Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Krem Peynir İmalat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.21

Meslek Adı :

Krem Peynir İmalat Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir veya birkaç tip peyniri bir arada uygun yöntemle karıştıran, saklama yöntemlerini kullanarak üretim programında talep edilen iyi cins, kalite ve miktarda krem peyniri üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Krem Peynir İmalat Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Talep edilen miktarda uygun oranlarda peynir karışımları ayarlamak, karıştırmak,

b) Peynirleri süt tozu, tereyağı, krema ve süt ürünleri ile karıştırıp peynir kıyma makinesinde kıyarak krem peyniri üretmek,

c) Peynirin özelliğine göre uygun karışım yaparak krem peynirin kalitesini artırmak,

d) Peynirin pişirme zamanını ve kıvamını ayarlamak,

e) Blok halinde krem peynirlerin soğumasını sağlamak, saklama odalarında depolanmasını sağlamak,

f) Kullanılan malzemelerin temiz ve hijyenik olmasına dikkat etmek,

g) Kullanılan malzeme teçhizatın bakımını ve onarımının yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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