Kriko Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kriko Tamircisi görev tanımı nedir, Kriko Tamircisi ne iş yapar, Kriko Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kriko Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kriko Tamircisi Tanımı;

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Kriko Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kriko Tamircisi Maaşları

Kriko Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kriko Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kriko Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.37

Meslek Adı :

Kriko Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kriko ile ilgili bakım onarım işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kriko Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kriko tamir ve bakımı için gelen müşterilerinden durum hakkında bilgi almak,

b) Gelen krikoları kontrol etmek, yapılması gereken işlemleri belirlemek,

c) Yapılacak tamir ve bakım işlemlerinin maliyetini tespit etmek, müşterilere bilgi vermek,

d) Kriko aksamının genel bakım ve kontrollerini yapmak,

e) Kriko aparatlarında arızalı parçaların tamiri yapılabileceklerin gerekli tamir işlerini yapmak,

f) Arızalı ve tamiri yapılamayacak durumda olan kriko parçalarının eskilerini sökmek, yenilerinin montajını yapmak,

g) Tamir ve montajı tamamlanan krikoların son kontrollerini yapmak,

h) İşlemleri biten krikoları müşterilere teslim etmek,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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