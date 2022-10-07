Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) Tanımı;
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Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) Maaşları
Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8131.61
Meslek Adı :
Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Sıvı kimyasal maddeleri ısı ve basınç altında kristal hale getiren bir tesisi çalıştıran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sıvı maddeyi pompalarla tanklara almak,
b) Isı ve basınç vanalarını açıp, kazanın karıştırıcısını çalıştırmak,
c) Gerekli ayarları yapıp otomatik kristalleşme işlemini kontrol tabloları veya gözetleme deliklerinden bakarak kontrol etmek,
d) İşlemin seyrine göre ısı ve basınç derecelerini yeniden düzenlemek,
e) Kristalleşmeyi kolaylaştırmak için kazana kimyevi maddeler ilave etmek,
f) Kristalleşme işlemi sonunda tesisin çalışmasını durdurup, kristal hale gelen maddeyi boşaltmak,
g) Özel bir kristalleştirme işlemi konusunda ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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