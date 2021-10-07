Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, Krom İş İlanları

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) görev tanımı nedir, Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) ne iş yapar, Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Tanımı;

Metal mamullerin (iş aletlerinin, kalıpların, silindirlerin vb) iç, dış yüzeylerine aşınma, dirençlerini arttırma ve yüzeyi korozyona karşı dirençli hale getirmek amacıyla kromla kaplama işlemlerini yapan kişidir.

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Maaşları

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) maaşı ortalama aylık 3.300 - TL’dir. En düşük Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) İş İlanları İçin Tıklayın

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Ne İş Yapar?

Krom Kaplama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Krom kaplama yapılacak mamulleri kaplamaya hazırlamak,

b) Metal kaplanacak yüzeyi kaplamaya hazırlamak,

c) Krom kaplama banyoları veya tanklarını hazırlamak,

d) Mamullerin yüzeylerini kostikle yıkamak suretiyle temizlemek,

e) Kromla kaplanacak mamulleri aparatlarla krom kazanına yerleştirmek.

f) Belirli amper ve sürede krom kaplama işlemini yapmak,

g) Krom kaplama banyosunun kontrolü ve bakımını yapmak

h) İşlemleri biten mamulleri ilgili bölüme teslim etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) mesleğinin meslek kodu 8122.24 olarak belirlenmiştir



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