Kroşe Sürfileci (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kroşe Sürfileci (Elle) Maaşları ve İş İlanları

Kroşe Sürfileci (Elle) görev tanımı nedir, Kroşe Sürfileci (Elle) ne iş yapar, Kroşe Sürfileci (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kroşe Sürfileci (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kroşe Sürfileci (Elle) Tanımı;

Kancalı bir tığ yardımıyla iplik veya örgü yününden sürfile işleri veya dekoratif işler yapan kişidir.

Kroşe Sürfileci (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kroşe Sürfileci (Elle) Maaşları

Kroşe Sürfileci (Elle) maaşı ortalama aylık 3.190 - TL’dir. En düşük Kroşe Sürfileci (Elle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.890 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kroşe Sürfileci (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kroşe Sürfileci (Elle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kroşe Sürfileci (Elle) Ne İş Yapar?

Kroşe- Sürfileci (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı iğne ve ipliği veya örgü yününü seçmek,

b) İlmikleri atar ve bunları kendi usulüne veya belirli bir desene uygun olacak şekilde düğümlemek,

c) Giyecek ve diğer eşyanın kenarlarına doğrudan doğruya sürfile işleri ve dekoratif motifler yapmak,

d) Dantel işlerinde ihtisası bulunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kroşe Sürfileci (Elle) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Kroşe Sürfileci (Elle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kroşe Sürfileci (Elle) mesleğinin meslek kodu 7318.27 olarak belirlenmiştir



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