Kum Püskürtücü-Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kum Püskürtücü-Cam görev tanımı nedir, Kum Püskürtücü-Cam ne iş yapar, Kum Püskürtücü-Cam olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kum Püskürtücü-Cam mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kum Püskürtücü-Cam Tanımı;

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Kum Püskürtücü-Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 Kum Püskürtücü-Cam Maaşları

Kum Püskürtücü-Cam maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kum Püskürtücü-Cam maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kum Püskürtücü-Cam iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.04

Meslek Adı :

Kum Püskürtücü-Cam

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kum püskürten bir aletle cam eşya üzerine örneklere göre desenler işleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kum Püskürtücü (Cam) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak deseni yapışkan bir bantın dış yüzüne çizmek,

b) Cam eşyayı bu bantla kapatmak ve üzerindeki çizgileri bir bıçakla keserek bu kısımları püskürtülecek kuma açık bırakmak,

c) Çok ince kum püskürten bir kompresör tabancasıyla kesilen yerler üzerinden cama kum püskürtmek ve deseni işlemek,

d) İş bitiminde yapışkan bant sıyırıp almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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