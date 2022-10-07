Kum Püskürtücü-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kum Püskürtücü-Metal görev tanımı nedir, Kum Püskürtücü-Metal ne iş yapar, Kum Püskürtücü-Metal olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kum Püskürtücü-Metal mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kum Püskürtücü-Metal Tanımı;

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Kum Püskürtücü-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 Kum Püskürtücü-Metal Maaşları

Kum Püskürtücü-Metal maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kum Püskürtücü-Metal maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kum Püskürtücü-Metal iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.13

Meslek Adı :

Kum Püskürtücü-Metal

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Döküm, döverek şekillendirme, kesici kalıplarla veya presle elde edilen metal parça veya eşyanın yüzlerini kum püskürtme teçhizatı ile temizleyen ve düzelten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kum Püskürtücü (Metal) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşyayı tezgah, zemin veya tutucu tertibat üzerine yerleştirmek,

b) Bir makinenin marpucundan kum, taş veya çelik kırıntıları ve basınçlı havayı eşya yüzlerine yöneltmek,

c) Yahut eşyayı bir dolap içerisine yerleştirip bunların yüzlerine dolap içine yerleştirilmiş bir seri marpuçtan basınçlı hava tesirine maruz bırakan ve bu arada eşyayı devamlı surette alt üst eden bir makineyi yerleştirmek,

d) İfa edilen iş, kullanılan malzeme ve muamele gören eşya üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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