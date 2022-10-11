Kumaş Abajur Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Abajur Yapımcısı görev tanımı nedir, Kumaş Abajur Yapımcısı ne iş yapar, Kumaş Abajur Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Abajur Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Abajur Yapımcısı Tanımı;

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Kumaş Abajur Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Abajur Yapımcısı Maaşları

Kumaş Abajur Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Kumaş Abajur Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Abajur Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.19

Meslek Adı :

Kumaş Abajur Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaş abajur yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Abajur Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Abajur teline Ekstrafor sarmak,

b) Abajur çalışmasında ölçü almak ve kalıp çıkarmak,

c) Kalıpları kumaşa uygulamak,

d) Kumaş abajurda süsleme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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