Kumaş Boyacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Kumaş Boyacısı Maaşları ve İş İlanları

Kumaş Boyacısı görev tanımı nedir, Kumaş Boyacısı ne iş yapar, Kumaş Boyacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Boyacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Boyacısı Tanımı;

Kumaşı istenilen renge boyayan kişidir

Kumaş Boyacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Kumaş Boyacısı Maaşları

Kumaş Boyacısı maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Kumaş Boyacısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Boyacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kumaş Boyacısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kumaş Boyacısı Ne İş Yapar?

Kumaş Boyacısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su kabını doldurup içine boya katmak,

b) Solüsyonun hararetini kontrol etmek,

c) Kumaş uçlarını gerekirse birbirine dikmek,

d) Kumaşı doğrudan doğruya veya tutucu bir alet yardımıyla solüsyona batırmak,

e) Kumaşı veya solüsyonu karıştırmak,

f) Tespit edilen belirli bir süreden sonra renk muayenesi için kumaştan parça kesmek,

g) Muayeneden alınan sonuca göre boyama ameliyesini durdurarak uzatmak veya düzenlemek,

h) Kumaşı çıkararak durulanacağı ve kurutulacağı yere ulaştırmak,

i) Kabı boşaltıp temizlemek,

j) Durulama ve kurutma işlerini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kumaş Boyacısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Kumaş Boyacısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kumaş Boyacısı mesleğinin meslek kodu 7318.16 olarak belirlenmiştir



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