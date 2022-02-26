Kumaş Kontrol İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kumaş Kontrol İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kumaş Kontrol İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kumaş Kontrol İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kumaş Kontrol İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kumaş Kontrol İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Kontrol İşçisi Maaşları

Kumaş Kontrol İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5776,5_TL'dir. En düşük Kumaş Kontrol İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Kontrol İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.31

Meslek Adı :

Kumaş Kontrol İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalatta kullanılmak üzere gelen kumaşları inceleyip, sağlam ve hatalı kumaşları ayırma işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Kontrol İşcisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kontrol edilecek kumaşları öncelik sırasına göre ayırmak,

b) Kumaş kontrol masasında kumaşları incelemek,

c) Kumaşların delik, iğne kırığı, leke, renk tanımı vb. hatalarını tespit etmek,

d) Hatalı görülen kumaşları işaretlemek,

e) Kullanılmayacak durumda olan kumaşları ayırmak ve ilgililere teslim etmek

f) Sağlam kumaşları kesimhaneye göndermek,

g) Kontrol işlem sonuçlarını kayda almak, ilgilileri bilgilendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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