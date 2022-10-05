Kumaş Onarıcı-Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Onarıcı-Örücü görev tanımı nedir, Kumaş Onarıcı-Örücü ne iş yapar, Kumaş Onarıcı-Örücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Onarıcı-Örücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Onarıcı-Örücü Tanımı;

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Kumaş Onarıcı-Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Onarıcı-Örücü Maaşları

Kumaş Onarıcı-Örücü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kumaş Onarıcı-Örücü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Onarıcı-Örücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.01

Meslek Adı :

Kumaş Onarıcı-Örücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kumaşların kusurlarını onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Onarıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Onarılacak kumaşları incelemek, b) Kumaşa karışmış olan yabancı madde ve iplikleri cımbız ile temizlemek,

c) Kumaşın yüzünde bulunan düğümleri cımbızın ucu ile kumaşın yüzünde bulunan düğümleri cımbızın ucu ile kumaşın tersine itip arka taraftan düğümün fazlalıklarını kesmek,

d) Daha önceden kumaş üzerinde işaretlenmiş kusurlu kısımları bulmak,

e) Bu kısımlardaki iplik ve kumaş fazlalıklarını temizleyip iğne iplik ile farkedilmeyecek şekilde örmek,

f) Kusurlu dokuma ipliklerini değiştirmek,

g) Kumaşları muayene edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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