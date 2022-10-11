Kumaş Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Kumaş Paketleme İşçisi ne iş yapar, Kumaş Paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Paketleme İşçisi Tanımı;

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Kumaş Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Paketleme İşçisi Maaşları

Kumaş Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kumaş Paketleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9321.02

Meslek Adı :

Kumaş Paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alınan siparişlere göre ürünleri katlama, etiketleme, poşete koyarak sevkıyata ve satışa hazır hale getirme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Paketleme İşçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürünlere fiyat etiketleri ile firma etiketlerini basmak,

b) Ürünleri konulacak poşetin ebatlarına uygun şekilde katlamak, c) Beden ve renklerine göre ürünleri ayırmak,

d) Katlanan ürünleri poşetlerin içine yerleştirmek,

e) Ürünleri sayarak kolilere yerleştirmek,

f) Koli ağızlarını bantlayarak kapatmak,

g) Kolilerin üzerine bilgi etiketlerini yapıştırarak depoya yada sipariş veren müşteriye sevk edilmesini sağlamak,

h) Çalışma alanın temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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