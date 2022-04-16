Kumaş Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Satış Elemanı görev tanımı nedir, Kumaş Satış Elemanı ne iş yapar, Kumaş Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Satış Elemanı Tanımı;

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Kumaş Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Satış Elemanı Maaşları

Kumaş Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kumaş Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.39

Meslek Adı :

Kumaş Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaş satışı yapılan işyerlerinde, kumaşların tanıtımlarını yapan, satışı yapılan kumaşları istenilen ölçülerde kesen, paketleyen ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılacak kumaş çeşitlerinin özellikleri, kullanım alanları temizlik, yıkama, ütüleme, kullanılacağı yere, dikilecek ürüne göre ne kadar kumaşın kullanılması gerektiği gibi bilgiler edinmek,

b) Satışı yapılmak üzere gelen kumaşları teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak, fazlasını depoya kaldırmak,

c) Satışa sunulacak kumaş çeşitlerini tasnif etmek, fiyatlarını ve özelliklerini gösterir etiketler asmak, raflara ve vitrinlere yerleştirmek, vitrin düzenlemesi yapmak, fiyatlar değiştiğinde etiketleri güncellemek,

d) Müşterileri karşılamak, ihtiyacına göre uygun kumaş çeşitlerini ve almak istediği kumaş çeşitlerini göstermek, kumaş çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgiler vermek, ihtiyacına uygun alternatif ürünler tavsiye etmek,

e) Müşterinin, renk ve desenine göre kumaş çeşitlerinden seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak,

f) Müşterinin almak istediği kumaşı kullanacağı yere veya diktirilecek kıyafete göre kaç metre gerektiği hakkında bilgi vermek

g) Müşterinin almaya karar verdiği kumaştan, almak isteği kadar ölçmek, kesmek, paketlemek ve müşteriye teslim etmek,

h) Satışı yapılan kumaşların kullanımları, temizlemesi, yıkanması, ütüleme ve saklama koşulları hakkında müşterilere bilgiler vermek,

i) Toptan satışlarda istenen kumaş çeşitleri ve miktarları ile ilgili siparişleri almak, siparişleri ilgililere bildirmek, siparişi gelen kumaşları hazırlamak, müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

j) Satışı yapılan kumaşların stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek,

k) Müşterilerin satın aldıkları kumaşlarla ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

l) Üretim hatasından dolayı iade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

m) Üretim hatası olan kumaşları ayırmak, hatalı olduğu için iadesi gelen kumaşlarla beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

n) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

o) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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