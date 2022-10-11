Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) ne iş yapar, Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) Tanımı;

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Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) Maaşları

Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Yıkama İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.11

Meslek Adı :

Kumaş Yıkama İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Yıkama İşçisi (Elle); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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