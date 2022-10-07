Kupol Ocağı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kupol Ocağı Operatörü görev tanımı nedir, Kupol Ocağı Operatörü ne iş yapar, Kupol Ocağı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kupol Ocağı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kupol Ocağı Operatörü Tanımı;

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Kupol Ocağı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kupol Ocağı Operatörü Maaşları

Kupol Ocağı Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kupol Ocağı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kupol Ocağı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

121.11

Meslek Adı :

Kupol Ocağı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Terkibinde demir bulunan veya bulunmayan metallerin içinde, döküm maksadıyla, eritildiği bir kupola ocaklarını ateşleyen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ateşleme İşçisi (Kupola) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşıma arabaları ile ateşlemede kullanılacak odunları taşımak ve odunları ocağın ateşleme kısmına çapraz olarak yerleştirmek,

b) Odunlar arasına gaza veya mazota batırılmış üstüpü veya bez koymak,

c) Üstüpü veya bezi ateşleyip odunların tutuşturulmasını sağlamak,

d) Belirli müddet bekleyip ve yanan odunlar üzerine kömür atmak,

e) Gözetleme deliklerini kapatmak,

f) Hava vantilatörünü çalıştırarak ocak içine hava göndermek,

g) Yanan ocağa nezaret etmek ve ocak ısısını pyrometre veya diğer göstergeler yardımıyla kontrol etmek,

h) İstenilen ısıya gelen ocağa ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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