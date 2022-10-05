Kürk Biçici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Biçici görev tanımı nedir, Kürk Biçici ne iş yapar, Kürk Biçici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Biçici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Biçici Tanımı;

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Kürk Biçici Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Biçici Maaşları

Kürk Biçici maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kürk Biçici maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Biçici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.16

Meslek Adı :

Kürk Biçici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kürkten imal edilecek elbise veya diğer eşyaların hazırlanmış patronlarına göre kürkleri biçen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Biçici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli sayıdaki ve renkteki kürkleri seçmek,

b) Seçilen kürklerin tüy yumuşaklığını kontrol etmek,

c) Hazırlanan patronu kesim bankosuna yaymak ve tebeşirle patronun şeklini masaya çizmek,

d) Patronu kaldırarak renk ve kalite durumlarını nazari dikkate alarak kürkleri uç uca veya yan yana gelecek şekilde, çizilen şekil içine yerleştirmek,

e) Şekilden taşan kısımları bıçakla kesmek,

f) Kesilen parçalar üzerine gerekli işaretleri koyarak ilgili kısımlara göndermek,

g) Verilen modellere ve ölçülere göre patronlar hazırlamak,

h) Kürk Değerlendirici ve Denkleştirici (7433.03) ve Kürk Gerdirici (7434.04) nin işlerinin bir kısmının veya tamamını da ifa etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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