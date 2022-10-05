Kürk Modelcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Modelcisi görev tanımı nedir, Kürk Modelcisi ne iş yapar, Kürk Modelcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Modelcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Modelcisi Tanımı;

__

Kürk Modelcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Modelcisi Maaşları

Kürk Modelcisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kürk Modelcisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Modelcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.11

M3eslek Adı :

Kürk Modelcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Me3slek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Biçici ve dikicilerin faydalanması için kürk giyim eşyası ve diğer kürk eşyanın patronlarını ve hakiki ölçüsündeki kanava modellerini hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Modelcisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterinin bedenine ve elbisenin modeline göre kağıt üzerinde patronlar çizmek,

b) Patronlara göre elbisenin kanava modelini yapmak,

c) Patronların ve modelin doğru olup olmadığını kontrol ederek gerekli değişiklikleri yapmak,

d) Bunları elbise biçici ve dikicilerine vermek,

e) Bitmiş elbiselerde kusur araştırmak,

f) Kürklerin düzelecekleri yerleri, aksesuarları ve diğer kürk eşya ile kürk eşya üzerinde yapılacak değişiklikler için patronlar kesmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?