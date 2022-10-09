Kuru Baklagil Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuru Baklagil Elemanı görev tanımı nedir, Kuru Baklagil Elemanı ne iş yapar, Kuru Baklagil Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuru Baklagil Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuru Baklagil Elemanı Tanımı;

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Kuru Baklagil Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuru Baklagil Elemanı Maaşları

Kuru Baklagil Elemanı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kuru Baklagil Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuru Baklagil Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.56

Meslek Adı :

Kuru Baklagil Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuru Baklagil Elemanı, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, kuru baklagilleri tanıyıp kuru baklagillerin temizleme ve kalibrasyon işlemlerindeki makine -ekipmanları kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulama, kuru bakliyatı ve tahıl tanelerini satışa hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuru Baklagil Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kütle ölçümü yapmak,

b) Hacim ölçmek,

c) Kuru bakliyatları ve tahıl tanelerinde kalibrasyon yapmak,

d) Kuru bakliyatları ve tahıl tanelerini ayıklamak

, e) Kırmızı mercimek üretimde kalibrasyon yapmak,

f) Tahılları depolamak,

g) Ölçülendirme ve ölçeklendirme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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