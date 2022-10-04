Kuru İncir İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuru İncir İşlemecisi görev tanımı nedir, Kuru İncir İşlemecisi ne iş yapar, Kuru İncir İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuru İncir İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuru İncir İşlemecisi Tanımı;

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Kuru İncir İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuru İncir İşlemecisi Maaşları

Kuru İncir İşlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuru İncir İşlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuru İncir İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.18

Meslek Adı :

Kuru İncir İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kurutmalık incirin üretimi, hasadı, kurutulması, zararlılarıyla mücadele edilmesi ve depolanması bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuru İncir İşlemecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hijyeni sağlamak,

b) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

c) Gıdaları muhafaza ilkelerini incelemek,

d) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,

e) Kuru İnciri İşlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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