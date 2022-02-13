Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) Maaşları

Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) maaşı ortalama olarak aylık 11750_TL'dir. En düşük Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) maaşı 7500_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.23

Meslek Adı :

Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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