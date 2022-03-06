Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kurutma-Apre Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kurutma-Apre Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kurutma-Apre Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşları

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Kurutma-Apre Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurutma-Apre Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.22

Meslek Adı :

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kurutma-apre makinesinin genel kontrol ve temizliğini yapma, kurutma-apreleme için ön hazırlık işlemlerini tamamlama, kumaş kurutma ve apreleme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanının düzenini sağlamak,

b) Makine arızalarını tespit etmek ve yetkiliye bildirmek,

c) Kurutma-apre makinesinin kontrol ve temizliğini yapmak,

d) Makineyi ısıtma konumuna ayarlamak ve üretim tipine göre hazırlamak, e) Kumaşı fulara getirmek ve fulara su ya da kimyasal çözelti almak,

f) Sıkma val basınç ayarlarını, araba veya roliği, alt ve üst sirkülasyon ve atık hava fanlarını, kumaş en ayar millerini, avans değerlerini ayarlamak,

g) Otomatik atkı düzelticiyi, helezon ve parmak açıcıları, çıkış soğutma fanlarını çalıştırmak,

h) Kumaşı iğneye/palete takmak ve jebaksa alıp devamının dikişini yapmak,

i) Makineye astar takmak, arabaya/roliğe kumaş almak, kumaşı astara dikmek,

j) Kumaş cinsine göre rutubet ayarı yapmak,

k) Kumaş renk/hata kontrolü yapmak,

l) Kumaş en/atkı ayarı yapmak,

m) Kumaşı egalize ve fikse yapmak,

n) Apre hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak ve pH değerini kontrol etmek,

o) Makine çıkışını rolik/araba pozisyonuna getirmek,

p) Kumaş tuşe değerlerini kontrol etmek ve nem değerlerini makineye girmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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