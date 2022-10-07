Kurutmacı (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kurutmacı (İplik) görev tanımı nedir, Kurutmacı (İplik) ne iş yapar, Kurutmacı (İplik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurutmacı (İplik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurutmacı (İplik) Tanımı;

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Kurutmacı (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurutmacı (İplik) Maaşları

Kurutmacı (İplik) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kurutmacı (İplik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurutmacı (İplik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.42

Meslek Adı :

Kurutmacı (İplik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yaş cipsin kristalizör ve kurutma tüpünde kurutulması ve işlemin akışını denetleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurutmacı (İplik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim akışını takip etmek,

b) Yaş cips silosundan kristalizatöre cips akışını gözetlemek,

c) Kristalizatördeki cipslerin topaklanma yapıp yapmadığını kontrol etmek,

d) Hava kurutucunun çalışma değerlerini kontrol etmek,

e) Fan yataklarını kontrol etmek,

f) Üretim kontrolü yapmak,

g) Kurutma dairesindeki tozları temizlemek,

h) Tozları atık toplama torbasında biriktirmek,

i) Mesleki gelişimle ilgili faaliyetlere katılmak,

Güncel Meslek : EVET

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