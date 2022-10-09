Kuruyemiş İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuruyemiş İmal İşçisi görev tanımı nedir, Kuruyemiş İmal İşçisi ne iş yapar, Kuruyemiş İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuruyemiş İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuruyemiş İmal İşçisi Tanımı;

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Kuruyemiş İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuruyemiş İmal İşçisi Maaşları

Kuruyemiş İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kuruyemiş İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuruyemiş İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.63

Meslek Adı :

Kuruyemiş İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuruyemiş imalatının çeşitli aşamalarında çalışan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuruyemiş İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek hammaddenin hangi işlemlerden geçeceğini belirlemek,

b) İşlemlerde kullanılacak kimyasal, tuz v.b. gibi karışımları hazırlamak,

c) Makineleri kullanıma hazırlamak, çalıştırmak,

d) Fırınların gaz ve ısı kontrolünü yapmak,

e) Kuruyemişleri kalitesine göre sınıflandırmak,

f) Ürünleri fırınlamaya göndermek,

g) Gerektiğinde ürünleri kurumaya yönlendirmek,

h) Ürünlerin birimler arasında sevkıyatını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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