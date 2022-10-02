Kuruyemiş Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuruyemiş Makineleri Tamircisi görev tanımı nedir, Kuruyemiş Makineleri Tamircisi ne iş yapar, Kuruyemiş Makineleri Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuruyemiş Makineleri Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuruyemiş Makineleri Tamircisi Tanımı;

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Kuruyemiş Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuruyemiş Makineleri Tamircisi Maaşları

Kuruyemiş Makineleri Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuruyemiş Makineleri Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuruyemiş Makineleri Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.34

Meslek Adı :

Kuruyemiş Makineleri Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuruyemiş imalatında kullanılan makinelerin bakım ve onarımını yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Kuruyemiş Makineleri Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuruyemiş makinelerinin arızasını tespit etmek,

b) Arızalar hakkında ilgili işyeri sahibine /yöneticiye bilgi vermek,

c) Makinelerin bakım onarımını yapmak,

d) Tamir edilen makinelerin kontrolünü yapmak,

e) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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