Kuruyemiş Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kuruyemiş Paketleme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kuruyemiş Paketleme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kuruyemiş Paketleme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kuruyemiş Paketleme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kuruyemiş Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuruyemiş Paketleme İşçisi Maaşları

Kuruyemiş Paketleme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Kuruyemiş Paketleme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuruyemiş Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.19

Meslek Adı :

Kuruyemiş Paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Paketleme makinesini kullanarak imalattan gelen kuruyemiş çeşitlerini paketleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuruyemiş Paketleme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paketleme siparişlerini almak,

b) İmalattan gelen ürün bilgilerini almak,

c) Gelen ürünleri paketleme fişleriyle karşılaştırmak,

d) Uygun olmayan ürünleri ilgili birimlere sevk etmek,

e) Paketleme makinesinin program ayarlarını yapmak,

f) Paketlemeye uygun ambalajı makineye takmak,

g) Kullanıma hazır hale gelen makine haznesine kuruyemişleri boşaltmak,

h) Makineyi çalıştırmak,

i) Dolum esnasında paketleme sürecinde aksaklık olup olmadığını gözlemlemek,

j) Dolumu yapılan ürünleri kolileme bölümüne sevkiyatını sağlamak,

k) Paketleme esnasında/ makinede arıza olursa müdahale etmek,

l) Tamiri mümkün olmayan arızaları ilgili birime bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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