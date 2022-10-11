Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) görev tanımı nedir, Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) ne iş yapar, Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) Tanımı;

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Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) Maaşları

Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.13

Meslek Adı :

Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüksek gerilim enerji hücrelerinde kullanılan farklı tip ve özelliklerdeki kesici kutuplarına gaz dolum makinesini kullanarak gaz dolduran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Gaz dolumu yapılacak kutup tiplerini tespit etmek,

b) Tanımlı gaz tüpünü kullanıma hazırlamak,

c) Gaz dolum makinesini açmak ve dolum yapılacak kutup tipine göre tanımlı vakum değerlerini makineye girmek,

d) Kesici kutupları dolum işlemine hazırlamak,

e) Dolum makinesi ile kutup arasındaki bağlantıyı yapmak,

f) Kutup tipine uygun dolum programını makineye tanıtmak,

g) Bağlantı aparatları ve makine hazır hale geldiğinde makinenin şalterini açarak işlemi başlatmak,

h) Makinenin vakumlama ve gaz doldurma işlemini takip ve kontrol etmek,

i) Dolum işlemi bitince kutup içine yapılan dolum miktarını kontrol etmek,

j) Gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etmek,

k) Tanımlanan değerlerde dolmayan kutupları ayırarak dolum işlemini tekrarlamak,

l) İşlemler bittiğinde makineyi kapatmak,

m) Dolumu tamamlanan kutuplardan bağlantı aparatlarını sökmek,

n) Dolum işlemi ile ilgili formları doldurmak, o) Dolum işlemleri süresince gaz tüpünün seviyesini ilgili göstergelerden kontrol etmek, p) Biten tüpleri dolusuyla değiştirmek,

r) Çalıştığı alanın genel tertip ve düzenini sağlamak,

s) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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