Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı Maaşları

Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4411.01

Meslek Adı :

Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Kütüphane Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -

Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bilgi kaynaklarını sağlama, düzenleme ve hizmete sunma konusunda kütüphanecilere yardımcı olma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Gelen postanın dağıtımını sağlamak, ciltlenecek materyallere ilişkin işlemleri yapmak, teknik donanımı kullanıma hazır duruma getirmek,

b) Yönlendirici levhaları ve duyuru panosu hazırlamak,

c) Günlük istatistik kayıtları, demirbaş defteri tutmak, yıllık envanter kontrollerini yapmak,

d) Materyal sağlama işlemlerini desteklemek,

e) Kütüphaneye gelen kişilere yardımcı olmak, üyelik ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Ödünç verilmiş materyaller ile ilgili işlemleri yapmak,

g) Katalog kartlarını çoğaltmak, materyale barkod ve tarih damga pusulası yapıştırnak,

h) Elektronik ortama bilgi aktarma işlemlerini yapmak,

i) Belgeleri dosyalamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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