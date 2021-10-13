Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi görev tanımı nedir, Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar, Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Tanımı;

İş yerlerinde ve imalat hanelerde verilen ölçü ve ebatlarda ev ve iş yerlerinde banyolarda bulunan küvet imalatını yapan kişidir.

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Maaşları

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.280 - TL’dir. En düşük Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.970 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

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Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Ne İş Yapar?

İş yerlerinde ve imalat hanelerde verilen ölçü ve ebatlarda Ev ve iş yerlerinde banyolarda bulunan küvet imalatını yapan kişidir

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

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Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.17 olarak belirlenmiştir



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