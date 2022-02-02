Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) Maaşları

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.09

Meslek Adı :

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : X-ray cihazını kullanarak hammadde , proses ve son ürün numunelerinin analizlerini deney talimatlarına gore yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak,

b) Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmak,

c) İş süreçlerinde çevre güvenliği önlemleri almak,

d) Malzeme, araç-gereç, donanım temin etmek,

e) Cihaz ve donanımların doğrulamasını yapmak,

f) Numune alma işlemlerini yürütmek, numuneyi almak

g) Hammadde numuneleri, proses numuneleri ve son ürün numuneleri ile diğer numunelerin analizlerini deney talimatlarına gore yapmak,

h) Muayene ve deney sonrası sonuç işlemlerini yürütmek

i) Analiz sonuçlarının standardlara uygunluğunu kontrol etmek,

j) Analiz sonuçlarını kayıt etmek, sonuçlar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

k) Çalıştığı ortamın temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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