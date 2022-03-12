Laboratuvar Temizlik İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Laboratuvar Temizlik İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Laboratuvar Temizlik İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Laboratuvar Temizlik İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Laboratuvar Temizlik İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Laboratuvar Temizlik İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Laboratuvar Temizlik İşçisi Maaşları

Laboratuvar Temizlik İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Laboratuvar Temizlik İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Laboratuvar Temizlik İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.17

Meslek Adı :

Laboratuvar Temizlik İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Laboratuvarların, laboratuvar benzeri yerlere ait büroların, laboratuvar basit araç ve gereçlerinin düzen ve temizliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Laboratuvar Temizlik İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Laboratuvarların, laboratuvar benzeri yerlere ait büroların temizliğini yapmak,

b) laboratuvar basit araç ve gereçlerinin düzen ve temizliğini yapmak

, c) laboratuvar çalışmaları için gerekli olan her türlü doküman , madde ve malzemeleri taşımak,

d) Kullanılan araç ve gereçleri temizlemek,

e) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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