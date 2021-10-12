Lahmacun Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Lahmacun Ustası Maaşları ve İş İlanları

Lahmacun Ustası görev tanımı nedir, Lahmacun Ustası ne iş yapar, Lahmacun Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lahmacun Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lahmacun Ustası Tanımı;

Üstüne kıyma, kıyılmış soğan, sarımsak, maydanoz ve baharat konularak fırında pişirerek lahmacun hazırlayan kişidir.

Lahmacun Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Lahmacun Ustası Maaşları

Lahmacun Ustası maaşı ortalama aylık 3.650 - TL’dir. En düşük Lahmacun Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.370- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lahmacun Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lahmacun Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Lahmacun Ustası Ne İş Yapar?

Lahmacun Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Lahmacun hamurunu yoğurmak, gramajını ayarlamak,

d) Hamuru yapacağı lahmacun çeşidine göre merdane vb. araçla açmak,

e) Kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak vb. malzemele harcını hazırlamak,

f) Hazırlanan harcı lahmacun hamuru üzerine yaymak,

g) Fırını yakmak, fırını kullanıma hazır hale getirmek,

h) Uygun sıcaklıkta ve sürede pişirme işlemini yapmak,

i) Pişen lahmacunlarıporsiyonlamak, servise hazır hale getirmek,

j) Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lahmacun Ustası Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Lahmacun Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lahmacun Ustası mesleğinin meslek kodu 9411.10 olarak belirlenmiştir



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