Lak Sürücü (Fırça İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lak Sürücü (Fırça İle) görev tanımı nedir, Lak Sürücü (Fırça İle) ne iş yapar, Lak Sürücü (Fırça İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lak Sürücü (Fırça İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lak Sürücü (Fırça İle) Tanımı;

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Lak Sürücü (Fırça İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lak Sürücü (Fırça İle) Maaşları

Lak Sürücü (Fırça İle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lak Sürücü (Fırça İle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lak Sürücü (Fırça İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.10

Meslek Adı :

Lak Sürücü (Fırça İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Baskı işlerinde kullanılacak olan şablonların basılmayacak kısımlarına fırça ile lak süren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lak Sürücüsü (Fırça İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lak sürülecek şablonu incelemek,

b) Şablon üzerindeki kirli kısımları sud kostik karışımlı su ile yıkamakve yıkanan şablonu kurutmak, yıkanma anında sud kostik sebebi ile şablon üzerinde meydana gelen kireçlenmeyi sirke asidi ile temizlemek,

c) Sirke asidini tekrar su ile yıkayarak şablonu yeniden kurutmak,

d) Kuruyan şablon üzerine rakle ve kıl fırçalar kullanarak hazırladığı çeşitli renklerdeki lakı sürmek,

e) Laklanan şablonu ilgili kısma göndermek,

f) Baskıdan gelen şablonları bütül asitatı ile silerek açmak ve vakum makinelerinde şablonlar üzerindeki lakın emilmesini sağlamak,

g) İş bitiminde kullandığı teçhizatın ve avadanlıkların bakım ve temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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