Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) görev tanımı nedir, Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) ne iş yapar, Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) Tanımı;

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Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) Maaşları

Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.26

Meslek Adı :

Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Düz satıhla ağaç mobilyaların yüzlerini lake yapan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı miktarda vernik ve tineri karıştırarak vernik deposuna doldurarak depoyu makinenin yanına sürmek,

b) Bir boru ile vernik deposu ile makinenin dökme deposunun irtibatını sağlamak,

c) Emme motorunu çalıştırarak verniği makinenin dökme deposuna nakletmek,

d) Dökme deposuna dolan verniğin taşmaması için gerekli ayarları yapar ve dökme deposunun eğimini istenilen dereceye ayarlamak,

e) Tablanın dönüş hızını düzenleyerek lake yapılacak parçayı arka tablanın üzerine yerleştirir ve parçanın kalınlığına göre parça ile dökme deposu arasındaki yüksekliği ayarlamak,

f) Tablanın bağlı bulunduğu motoru çalıştırarak tablanın dönmesini ve arka tablo üzerindeki parçanın ileriye doğru hareket ederek dökme deposu altından geçmesini sağlamak,

g) Dökme deposundan tabaka halinde dökülen vernik ile yüzeyi kaplanan parçayı tablanın üzerinden alır ve raflı ızgaralara yerleştirmek,

h) Parça üzerine kaplanan lakenin kuruması için belirli bir müddet beklemek,

i) Kuruyan parçanın yüzeyini hafifçe zımparalayarak tekrar makineye verir ve yüzeyin bir kat daha lake yapılmasını sağlamak,

j) İcap ederse aynı işlemleri tekrarlayarak parça yüzeyini bir veya birkaç kat daha lake kaplamak,

k) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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