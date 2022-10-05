Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya görev tanımı nedir, Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya ne iş yapar, Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya Tanımı;

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Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya Maaşları

Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.27

Meslek Adı :

Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya üretim işlemlerinde metal teloranın (İskeletin) oturma ve yaslanma bölümlerine makineyle gerdirerek lastik kolon veya gerdirme fitili çakma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını günlük kullanıma hazırlamak,

b) İşlemlerde kullanılacak yardımcı malzemeleri temin etmek,

c) Lastik kolon makinesini ve kolon şeridi rulolarını kullanıma hazırlamak,

d) Metal telora?ları kolon gerdirme işlemlerine hazırlamak,

e) Lastik kolon ve fitil gerdirme işlemlerini düzenli olarak gerçekleştirmek,

f) Ürün tipine uygun keçeleri hazırlamak ve iskelete zımbalamak,

g) Yaylı karkas ürünleri ahşap kaidesine yerleştirmek ve zımba ile tutturmak

h) Lastik kolon makinesinin basit bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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