Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) Tanımı;

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Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) Maaşları

Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.20

Meslek Adı :

Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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