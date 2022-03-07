Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? 9 Mart 2022 Çarşamba Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Mustafa Göksu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Mustafa Göksu Aspor'dan ayrıldı mı?Aşkları Fatih Harbiye dizisinde başlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden şaşırtan hamle! Hayranları inanamadı!Fasık ne demek, TDK'ya göre Fasık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba, Antalya'ya gelecekİstanbullular şimdiden önleminizi alın! İSKİ üstüne basa basa uyardı! 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi yaşanacakSavaşçı Çiğdem teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Ayşe Mine'den çok konuşulacak İbrahim Tatlıses itirafı! "Onun kadınları arasına girmek istemedim"Berat Albayrak'ın kitabı ne zaman çıkacak? Burası Çok Önemli kitabı ne kadar? Konusu ne? Burası Çok Önemli kitabı nereden alınır?Gelinim Mutfakta 7 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 7 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşları

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) İş İlanları İçin Tıklayın

nekadar.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.11

Meslek Adı :

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

maaşı ne kadar 2022

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT