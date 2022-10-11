Lekeci (Kuru Temizleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lekeci (Kuru Temizleme) görev tanımı nedir, Lekeci (Kuru Temizleme) ne iş yapar, Lekeci (Kuru Temizleme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lekeci (Kuru Temizleme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lekeci (Kuru Temizleme) Tanımı;

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Lekeci (Kuru Temizleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lekeci (Kuru Temizleme) Maaşları

Lekeci (Kuru Temizleme) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Lekeci (Kuru Temizleme) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lekeci (Kuru Temizleme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9121.04

Meslek Adı :

Lekeci (Kuru Temizleme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırcılar Ve Ütücüler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Giyim eşyası, tekstil maddeleri, deri ve benzeri eşyalar üzerindeki kir ve lekeleri kimyasal bir sıvı veya madde ile temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lekeci (Kuru Temizleme), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşyanın durumunu inceleyerek, kir veya lekelerin yerini tespit etmek,

b) Eşyayı masa üzerine sermek,

c) Kimyasal sıvı içinde çitilemek veya fırçalamak suretiyle lekeyi temizlemek,

d) Lekeyi çıkartmadan önce lekeli eşyayı yıkayabilir,

e) Mobilyanın kumaş kaplamalarını temizleyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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